Türkiye - Belçika U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ümit Milli Takım

Türkiye U19 Milli Takımı, Belçika ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'na katılım için oldukça önemli olan mücadele öncesinde milliler, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Maçın detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Belçika U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - BELÇİKA U19 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika U19 maçı 3 Eylül Cuma günü saat 20:00'de A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş ), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe).

Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).

Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen)