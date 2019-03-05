Genç millilerden Avustralya galibiyeti
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi.
Türkiye U17 Milli Takımı, Avustralya'yı 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini 59. dakikada Mustafa Kapı, 61. dakikada Bozan Uymaz ve uzatma dakikalarında Erencan Yardımcı (2) attı. Avustralya'nın tek golünü 88. dakikada Tristan Hammond kaydetti.
Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Erisoy, Uğur Akalp, Burak Güner
TÜRKİYE: Murat Akşit, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk.46 Taha Erdem Cevahiroğlu), Çağtay Kurukalıp (Dk.81 Mehmet Berkant Yaylan), Halil İbrahim Sevinç (Dk.46 Bozan Uymaz), Mustafa Kapı (Dk.65 Batın Özdemir), Muhammet Akpınar (Dk.65 Erencan Yardımcı), Hakan Yeşil, Ertuğrul Kurtuluş, Zeynullah Türkay, Polat Abay (Dk.46 Berke Avaz), Ali Karakaya (Dk.65 Ali Akman)
AVUSTRALYA: Adam Pavlesic, İdrus Abdulahi (Dk.77 Zaydan Bello), Daniel Walsh, Riley Warland, Ryan Teague (Dk.77 Jack Simmons), Birkan Kırdar (Dk.69 Tristan Hammond, Noah Botic (Dk.82 Michael Ruhs), Luke Duzel (Dk.69 Joshua Varga), Caleb Watts, Jayden Trenkoski, Diego Alonso
Sarı Kartlar: Dk.45 Mustafa Kapı (Türkiye), Dk.27 Idrus Abdulahi, Dk.43 Caleb Watts, Dk.58 Adam Pavlesic, Dk.82 Jack Simmons (Avustralya)
U17 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler:
Emir Bayram Can (Altınordu A.Ş.), Murat Akşit (Pendikspor), Eren Olmuş (Kasımpaşa A.Ş.)
Defans:
Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Mehmet Berkant Yaylan (Medipol Başakşehir), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Nuri Emre Akşit (Ajax), Rahmi Salih Kaya (Altınordu A.Ş.), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha:
Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe A.Ş.), Berke Avaz (Beşiktaş A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Mustafa Kapı (Galatasaray A.Ş.), Polat Abay (Altınordu A.Ş.), Zeynullah Türkay (Bursaspor)
Forvet:
Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.), Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray A.Ş.), Salih Kavrazlı (Altınordu A.Ş.)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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