Genç millilerden Avustralya galibiyeti
05 Mart 2019, Salı
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Genç millilerden galibiyeti

Genç millilerden Avustralya galibiyeti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında 'yı 4-1 yendi.

Türkiye U17 Milli Takımı, 'yı 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini 59. dakikada Mustafa Kapı, 61. dakikada Bozan Uymaz ve uzatma dakikalarında Erencan Yardımcı (2) attı. Avustralya'nın tek golünü 88. dakikada Tristan Hammond kaydetti.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Erisoy, Uğur Akalp, Burak Güner

TÜRKİYE: Murat Akşit, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk.46 Taha Erdem Cevahiroğlu), Çağtay Kurukalıp (Dk.81 Mehmet Berkant Yaylan), Halil İbrahim Sevinç (Dk.46 Bozan Uymaz), Mustafa Kapı (Dk.65 Batın Özdemir), Muhammet Akpınar (Dk.65 Erencan Yardımcı), Hakan Yeşil, Ertuğrul Kurtuluş, Zeynullah Türkay, Polat Abay (Dk.46 Berke Avaz), Ali Karakaya (Dk.65 Ali Akman)

AVUSTRALYA: Adam Pavlesic, İdrus Abdulahi (Dk.77 Zaydan Bello), Daniel Walsh, Riley Warland, Ryan Teague (Dk.77 Jack Simmons), Birkan Kırdar (Dk.69 Tristan Hammond, Noah Botic (Dk.82 Michael Ruhs), Luke Duzel (Dk.69 Joshua Varga), Caleb Watts, Jayden Trenkoski, Diego Alonso

Sarı Kartlar: Dk.45 Mustafa Kapı (Türkiye), Dk.27 Idrus Abdulahi, Dk.43 Caleb Watts, Dk.58 Adam Pavlesic, Dk.82 Jack Simmons (Avustralya)

U17 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler:
Emir Bayram Can (Altınordu A.Ş.), Murat Akşit (Pendikspor), Eren Olmuş (Kasımpaşa A.Ş.)

Defans:
Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Mehmet Berkant Yaylan (Medipol Başakşehir), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Nuri Emre Akşit (Ajax), Rahmi Salih Kaya (Altınordu A.Ş.), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha:
Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe A.Ş.), Berke Avaz (Beşiktaş A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Mustafa Kapı (Galatasaray A.Ş.), Polat Abay (Altınordu A.Ş.), Zeynullah Türkay (Bursaspor)

Forvet:
Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.), Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray A.Ş.), Salih Kavrazlı (Altınordu A.Ş.)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu

  1. 05.03.2019
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