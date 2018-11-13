Genç milliler, İzlanda ile karşılaşacak
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Genç milliler, ile karşılaşacak

    Genç milliler, İzlanda ile karşılaşacak

    Altı , Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ilk maçında yarın ile 'da karşılaşacak

    Altı , Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ilk maçında yarın ile karşı karşıya gelecek.

    'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak eleme turu maçları Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, ve Moldova mücadele edecek.

    Milliler, 5. Grupta'ki ilk maçında yarın saat 17.00'de İzlanda ile karşılaşacak. Diğer maçta ise saat 12.00'de İngiltere-Moldova müsabakası oynanacak.

    Eleme turunda 52 takım, dörderli olarak 13 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler elit tura yükselecek. 19 Yaş Altı sıralamasında ilk iki sırada bulunan Portekiz ve ise eleme turu oynamadan doğrudan olarak 'a katılacak.

    Elit Tur'da ise 28 takım dörderli olarak 7 gruba ayrılacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, 14-27 Temmuz 2019'da 'da yapılacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Ermenistan, finallerde doğrudan yer alacak.

    1. 13.11.2018 14:11
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