Genç milliler, İzlanda ile karşılaşacak
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ilk maçında yarın İzlanda ile Antalya'da karşılaşacak
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Antalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak eleme turu maçları Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, İngiltere ve Moldova mücadele edecek.
Milliler, 5. Grupta'ki ilk maçında yarın saat 17.00'de İzlanda ile karşılaşacak. Diğer maçta ise saat 12.00'de İngiltere-Moldova müsabakası oynanacak.
Eleme turunda 52 takım, dörderli olarak 13 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler elit tura yükselecek. 19 Yaş Altı Milli Takımlar sıralamasında ilk iki sırada bulunan Portekiz ve Almanya ise eleme turu oynamadan doğrudan olarak Elit Tur'a katılacak.
Elit Tur'da ise 28 takım dörderli olarak 7 gruba ayrılacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, 14-27 Temmuz 2019'da Ermenistan'da yapılacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Ermenistan, finallerde doğrudan yer alacak.
- 13.11.2018 14:11
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Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
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MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
Genç milliler, İzlanda ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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