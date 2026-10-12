Galatasaray MCT Technic ile Bursaspor Basketbol'un lig randevusu öncesinde gözler karşılaşmanın programına çevrildi. İki ekibin sezon başlangıcındaki performansı kadar, mücadeleyi ekran başından takip edecek basketbolseverler için yayın bilgileri de merak konusu. Galatasaray Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz yayın olacak mı? İşte maç öncesindeki gelişmeler ve karşılaşmanın ayrıntıları…

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da Bursaspor Basketbol'u konuk edecek. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun haftalık programında iki kanalın da yer aldığı karşılaşma, beIN SPORTS HABER üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY EVİNDE YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Sezona Çayırova Belediyesi karşısındaki 102-79'luk galibiyetle başlayan Galatasaray, ilk iç saha maçında skor üretimini geniş bir oyuncu grubuna yaydı. Yedi basketbolcunun çift haneye ulaştığı mücadelede Dyshawn Pierre ve Alen Smailagic 16'şar, Şehmus Hazer ise 15 sayı kaydetti.

İkinci haftada Karşıyaka deplasmanından 78-71'lik yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşısına bir galibiyet ve bir mağlubiyetle çıkacak. İzmir'de Oumar Ballo ve Şehmus Hazer 13'er, Pierre 11 sayıyla oynadı.

BURSASPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Ligde ilk iki karşılaşmasını kaybeden Bursaspor, İstanbul deplasmanında galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Bursa temsilcisi, son maçında Türk Telekom'a 78-69 mağlup oldu. Bu karşılaşmada 22 sayı üreten Javon Freeman-Liberty, takımının en skorer oyuncusuydu.

GEÇEN SEZON İSTANBUL'DA GALATASARAY KAZANDI

İki takımın 5 Nisan 2026'da İstanbul'da oynadığı lig karşılaşmasından Galatasaray 92-70 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun 25. haftasındaki bu mücadelede rakibine 22 sayılık üstünlük sağladı.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Galatasaray, karşılaşmanın biletlerini 8 Ekim'de satışa çıkardı. Kulübün duyurusunda kişi başına en fazla beş bilet alınabileceği belirtildi.