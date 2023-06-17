Haberler Türkiye Basketbol Ligi Pınar Karşıyaka 74 - 83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 74 - 83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 20:02
Pınar Karşıyaka 74 - 83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği konuk takım Anadolu Efes'in 28-27'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci çeyrekte ise skor üstünlüğü iki takım arasında gidip geldi. Mücadelenin ilk yarısını Anadolu Efes'in 48-46 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek ise Anadolu Efes'in 64-63'lük üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes maçı 83-74 kazanarak seriyi 3-0 bitirdi ve şampiyon oldu.

İlk şampiyonluğunu 1979'da kazanan Anadolu Efes, kulüp tarihinde 16. kez ligde şampiyonluğa uzandı.

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