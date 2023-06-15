Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor.
Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka serinin 2. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor.
İlk karşılaşmayı Anadolu Efes, 82-78 kazanmıştı. Ev sahibi Anadolu Efes seriyi 2-0'a getirmek, Pınar Karşıyaka ise ilk maçtaki yenilgiyi telafi etmek istiyor.
Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT OYNANIYOR:
ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.