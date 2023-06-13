Haberler Türkiye Basketbol Ligi Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı CANLI

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşıyor. İki takım da maçı kazanıp seriye avantajlı başlamak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 20:53
Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor.

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka serinin ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23-14 Pınar Karşıyaka

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 43-29 Pınar Karşıyaka

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı 13 Haziran Salı günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in eşinin Ayasofya’daki duası gerçek oldu! Ünlü çiftten sevindiren haber!
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 360 oldu!
F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam
Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Basketbol Süper Ligi'nde final programı belli oldu
Anadolu Efes ile F.Bahçe Beko'ya para cezası
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den 5 yıldızlı forma kararı! TFF'den 5 yıldızlı forma kararı! 20:07
A Milli Takım'da Letonya mesaisi devam ediyor A Milli Takım'da Letonya mesaisi devam ediyor 20:03
"Şampiyonaya katılmak istiyoruz" "Şampiyonaya katılmak istiyoruz" 19:55
Messi Dünya Kupası için kararını verdi! Messi Dünya Kupası için kararını verdi! 19:54
"Burada kalıcı olmak istiyorum" "Burada kalıcı olmak istiyorum" 19:51
G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! 19:41
Daha Eski
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka | CANLI Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka | CANLI 18:42
VakıfBank yeni transferini duyurdu! VakıfBank yeni transferini duyurdu! 18:15
Efsane isimden Enes Ünal'a övgü dolu sözler! Efsane isimden Enes Ünal'a övgü dolu sözler! 18:11
Yeni Malatyaspor ligden çekilmeyi planlıyor Yeni Malatyaspor ligden çekilmeyi planlıyor 17:54
Gerrard'ın yeni takımı belli oldu Gerrard'ın yeni takımı belli oldu 16:52
Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız 16:46