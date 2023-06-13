Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor.
Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka serinin ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23-14 Pınar Karşıyaka
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 43-29 Pınar Karşıyaka
ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı 13 Haziran Salı günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.