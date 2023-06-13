Anadolu Efes 82 - 78 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi Anadolu Efes 23-14 önde kapattı.
İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, ilk yarıya 43-29'luk üstünlükle girdi.
Üçüncü periyotta toparlanan konuk ekip Pınar Karşıyaka, farkı azaltmayı başardı. Üçüncü periyot, 62-56, Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
Oldukça çekişmeli geçen son periyotta maç iki takım arasında gidip gelirken, karşılaşmayı Anadolu Efes 82-78 kazandı.
Bu galibiyetle birlikte Anadolu Efes, final serisinde 1-0 öne geçti.