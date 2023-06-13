Haberler Türkiye Basketbol Ligi Anadolu Efes 82 - 78 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 82 - 78 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 22:07
Anadolu Efes 82 - 78 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi Anadolu Efes 23-14 önde kapattı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, ilk yarıya 43-29'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta toparlanan konuk ekip Pınar Karşıyaka, farkı azaltmayı başardı. Üçüncü periyot, 62-56, Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Oldukça çekişmeli geçen son periyotta maç iki takım arasında gidip gelirken, karşılaşmayı Anadolu Efes 82-78 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Anadolu Efes, final serisinde 1-0 öne geçti.

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