Haberler Türkiye Basketbol Ligi Türk Telekom 94-85 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türk Telekom 94-85 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleden 94-85 galip ayrılan Türk Telekom, seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 20:39
Türk Telekom 94-85 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 94-85 yendi.

Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 16. maçını kazanarak, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Türk Telekom, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşmaya her iki takım da boyalı alanı kullanarak başladı. Dış şutlarda üst üste isabetler bulan Türk Telekom, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Ennis ve Sadık Emir'le sayılar üreten Galatasaray Nef'e Grant'in basketleriyle karşılık veren Türk Telekom, ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-16. Başkent temsilcisi, Sestina'nın dış şutlarıyla farkı 15. dakikada 14'e (34-20) yükseltti. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılı takım, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 1'e (38-37) indirdi. Türk Telekom, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Sadık Emir Kabaca'nın potaya giderek bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray Nef, 25. dakikada öne geçti: 52-53. Grant ve Sestina'nın sayılarıyla üstünlüğü tekrar ele geçiren başkent temsilcisi, final periyoduna 69-63 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Türk Telekom, Grant'in sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı: 80-68. Sadık Emir'in savunma ve hücumdaki oyunuyla Galatasaray Nef, 37. dakikada farkı 5'e indirdi: 82-77. Bouteille ve Grant'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 38. dakikada Türk Telekom, farkı bir kez daha çift hanelere (88-77) yükseltti. Başkent temsilcisi, son bölümde hata yapmadı ve sahadan 94-85'lik galibiyetle ayrıldı.

SON ÇEYREK GERGİNLİK OLDU

Maçın son çeyreğinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Saha içi koltuklarında oturan taraftarların sahaya müdahalesi sonrası güvenlik sorumluları o bölgeye gelerek bir kişiyi uyardı.

Saha içi koltuklarında maçı takip eden Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, son çeyrek başlamadan yerini değiştirerek sarı-kırmızılı kenar yönetiminin olduğu alana geldi.

Yaşanan gerginlik sonra Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Erden Timur'un yanına gelerek kısa bir konuşma yaptı. Kıraç ve Timur'un konuşmasından sonra oyun tekrar başladı.

Öte yandan maçın başında düzenlenen törende, normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Türk Telekom'un ABD'li pivotu Tyrique Jones'a plaketi takdim edildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Türk Telekom: Grant 28, Rıdvan Öncel 8, Berk Demir, Bouteille 13, Jones 11, Mehmet Yağmur 2, Emircan Koşut 2, Semih Erden, Taylor 10, Erkan Yılmaz 6, Sestina 14

Galatasaray Nef: Ege Tan Yıldızoğlu, Ennis 21, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 13, Sadık Emir Kabaca 19, Sedat Ali Karagülle, Mahir Ağva, Ristic 6, Russell 16, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 22-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 69-63

Beş faulle oyundan çıkanlar: 28.56 Muhaymin Mustafa (Galatasaray Nef), 30.50 Sestina (Türk Telekom)

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Fırtına'dan herkesi şaşırtan hamle...
Hülya Avşar da bikini sezonunu açtı! Ünlüler tatile çıkmaya başladı Tuvana Türkay, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Hilal Altınbilek...
G.Saray'da flaş Mertens gelişmesi!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyük heyecan başlıyor
F.Bahçe Beko ikinciliği garantiledi!
WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ PEŞ PEŞE GETİRECEK!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Icardi operasyonu! Transferi böyle duyurdu F.Bahçe'den Icardi operasyonu! Transferi böyle duyurdu 20:07
G.Saray'da flaş Mertens gelişmesi! G.Saray'da flaş Mertens gelişmesi! 19:54
F.Bahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı 19:36
Kent transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe derken... Kent transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe derken... 19:34
F.Bahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! F.Bahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! 19:13
Bodrumspor play-off'ta yarı finalde! Bodrumspor play-off'ta yarı finalde! 19:04
Daha Eski
Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi! Sacha Boey’den flaş transfer hamlesi! 18:40
Kartal'a Jimenez transferinde dev engel! Kartal'a Jimenez transferinde dev engel! 18:31
Figo'dan Devler Ligi finali hakkında flaş sözler! Figo'dan Devler Ligi finali hakkında flaş sözler! 18:11
Sakaryaspor - Eyüpspor | CANLI Sakaryaspor - Eyüpspor | CANLI 17:44
Takımının mağlubiyetine bahis oynadığı ortaya çıktı! Takımının mağlubiyetine bahis oynadığı ortaya çıktı! 16:54
Tahkim Kurulu'ndan Zaniolo kararı! Tahkim Kurulu'ndan Zaniolo kararı! 16:51