Haberler Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Anadolu Efes galibiyetini yorumladı!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Anadolu Efes galibiyetini yorumladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko uzatmaya giden karşılaşmada Anadolu Efes'i 93-90 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Anadolu Efes galibiyetini değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 23:26
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Anadolu Efes galibiyetini yorumladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'i uzatmaya giden maçta 93-90 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, ilk 3 periyodu iyi oynadıkları mücadelenin son çeyreğinde rakiplerini oyuna ortak etmelerine rağmen ikinci şansı iyi değerlendirerek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Itoudis, maçı genel olarak kontrollerinde tuttuklarını ve 3 çeyrek iyi oynadıklarını belirterek, "Maalesef maçlar 3 çeyrekten oluşmuyor. Sonunu getiremedik. Artı 20'deydik hep, kontrol bizdeydi çok önemli bir anda, bu yüzden oyuncuları tebrik ediyorum. Ama 3. çeyrek sonunda bir hata yaptık, Cluyburn'ün sayı atmasına izin verdik. Ritim yakaladılar ve 8-0 oldu. Artı 20'deyken, şans bizdeyken sıfır faul vardı. Çok fazla serbest atış kaçırdık ve top elimizde ağırlaşmaya başladı." dedi.

Anadolu Efes'in çok iyi bir takım olduğunu, çok iyi bir başantrenörle çok iyi oyunculardan oluştuğunu aktaran Itoudis, şöyle devam etti:

"Son oyunda faul yapmamız gerekiyordu ama yapamadık ve Clyburn 3 sayı buldu. Ama ikinci şansımızı doğru kullandık. Serbest atışları daha iyi yapmamız, bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Rakibimiz 19'da 19 atmış oldu. Bu konuda daha iyi oynamamız lazım. Ama önemli olan; şu an oyuncularımız sağlıklı, tam idman yapabiliyoruz. Programdan dolayı da tam idman yapma şansımız var. Çünkü idman yapamıyorduk. Jekiri de bir ameliyat geçirecek. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde bize dönmesini diliyoruz."

Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Bologna maçıyla ilgili soruyu ise "Şu anda konumuz Türkiye ligi. Şu an burada kalalım. Oyuncularla görüşmemiz lazım, çalışmamız lazım. Bir sonrakinde şansımız olduğunda da bu konuyla ilgili konuşuruz." şeklinde yanıtladı.

Calathes: "Bu maçın önemli olduğunu biliyorduk"

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Nick Calathes de, Anadolu Efes'in çok iyi takım olduğuna dikkati çekerek, "Bunu biliyorduk. Her iki takım arasında büyük rekabet var. Bunun da farkındaydık. Puan için önemli bir karşılaşmaydı." ifadelerini kullandı.

Son birkaç maç kötü mağlubiyetler aldıklarını hatırlatan Calathes, "Kaldığımız yerden tekrar devam etmek için bu maçın bizim için önemli olduğunu biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

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