Haberler Türkiye Basketbol Ligi Liverpool'daki kötü gidişatın nedeni ne? Jürgen Klopp açıkladı

Liverpool'daki kötü gidişatın nedeni ne? Jürgen Klopp açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, bu sezon yaşadıkları krizin nedenlerini açıkladı. İşte o sözler...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 15:47
Liverpool'daki kötü gidişatın nedeni ne? Jürgen Klopp açıkladı

İngiliz devi Liverpool'un 55 yaşındaki Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'un geleceği tartışılmaya başlandı. Anfield'da alınan 2-1'lik Leeds United yenilgisi sonrası Jürgen Klopp'un görevine son verileceği gündeme geldi.

KLOPP DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Alman çalıştırıcı geride bıraktığımız dönemlerde işini kaybetmekten korkmadığını ifade etmişti. Jürgen Klopp, bir durum değerlendirmesi yaptı ve mazeretlere sığınmayacaklarının altını çizdi.

KRİZİ YÖNETEMEME SORUNU...

Liverpool'un menajeri, "Açıkçası ilk günden itibaren sorunlarımız oldu. Bu çok açık. Bazı oyuncularımız daha sık oynamak zorunda. Bazıları ise daha az. Maça iyi başladık ama sonra garip bir gol yedik. Çok fazla top kaybı yaptık. Aslında çocuklar kazanmayı gerçekten denedi ama yine de kötü bir oyun çıkardık. Çok da pozisyon bulduk. Ama sorun şu ki şu anda bu tür durumları kontrol edemiyoruz. Zaten problem de bu" açıklamasını yaptı.

"KRİTİK ANLARDA SAKİN OLMALIYIZ"

Puan kaybı için üzgün olduğunun altını çizen Klopp, "Birçok sakatlık sorunu yaşadık. Problemler her takımda olduğu gibi bizde de oldu. Kritik ve kaos anlarında sakin olmamız gerekiyordu. Bunu yapamamaya başladık. Finali iyi yapmak zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

LIVERPOOL YARIŞTA GERİDE KALDI

İngiliz basınında futbol otoriterleri bu sezon Liverpool'un ilk 4 içinde bile yer alamayacağını savunuyor. Liverpool, geride kalan 12 maç sonunda 16 puanla 9. sırada yer

DİĞER
‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’na yorum yağdı: Kusursuz güzellik
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline rekor promosyon artışı: 25 bin 500 lira
F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif aldı mı? Açıkladı
Değeri yerle bir oldu! Icardi'ye şok...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aliağa Petkimspor sahasında kazandı
Olaylı maçta kazanan F.Bahçe Beko!
TOGG iş başvurusu nasıl yapılır?
Barajlardaki doluluk oranı (30 Ekim 2022)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (30 Ekim 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde! Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde! 15:50
Brest - Reims maçı saat kaçta? Brest - Reims maçı saat kaçta? 15:47
Klopp kötü gidişatın nedenlerini açıkladı! Klopp kötü gidişatın nedenlerini açıkladı! 15:47
Nantes - Clermont maçı saat kaçta? Nantes - Clermont maçı saat kaçta? 15:44
Monaco - Angers maçı saat kaçta? Monaco - Angers maçı saat kaçta? 15:40
Aliağa Petkimspor sahasında kazandı Aliağa Petkimspor sahasında kazandı 15:27
Daha Eski
Formula 1 Meksika GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Meksika GP saat kaçta, hangi kanalda? 15:11
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:09
Karşıyaka fırsat tepti! Karşıyaka fırsat tepti! 14:49
F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif aldı mı? Açıkladı F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif aldı mı? Açıkladı 14:42
İskoçya'da Eskişehir pankartı! Gündem oldu İskoçya'da Eskişehir pankartı! Gündem oldu 14:28
Güneş'in o planı! Tayfur... Güneş'in o planı! Tayfur... 13:58