Fenerbahçe Beko-Galatasaray NEF: 64-49 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oldu. Yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Karşılaşma 64-49'luk skorla Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona ererken, Sarı-Lacivertli ekip final biletinin sahibi oldu.

FENERBAHÇE BEKO 20-18 GALATASARAY NEF (1. PERİYOT)

FENERBAHÇE BEKO 36-31 GALATASARAY NEF (İLK YARI)

FENERBAHÇE BEKO 48-39 GALATASARAY NEF (3. PERİYOT)

FENERBAHÇE BEKO 64-49 GALATASARAY NEF (MAÇ SONUCU)

SALON BOŞALTILDI

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.

Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.