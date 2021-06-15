Adrien Moerman Anadolu Efes'ten ayrıldı

Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatan Anadolu Efes'te ayrılık yaşanıyor.

Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı ekibin önemli isimlerinden birisi olan Adrien Moerman, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.



Moerman, ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı ve açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bu harika ülkeden ayrılma vaktimiz geldi. Burada muhteşem insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizleri özleyeceğiz, bir gün tekrar görüşmek üzere."

Adrien Moerman, 2020-21 sezonunda EuroLeague ve BSL'de olmak üzere toplam 68 maçta lacivert-beyazlı formayı sırtına geçirmişti. Tecrübeli oyuncu, 9.3 sayı – 5.7 ribaunt – 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.