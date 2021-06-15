Haberler Türkiye Basketbol Ligi Adrien Moerman Anadolu Efes'ten ayrıldı

'ten ayrıldı

Son dakika spor haberi... Son ve şampiyonu 'te ayrılık yaşandı. Mavi beyazlıların tecrübeli ismi , sosyal medya hesabından yaptığı, “Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bu harika ülkeden ayrılma vaktimiz geldi. Burada muhteşem insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizleri özleyeceğiz, bir gün tekrar görüşmek üzere.” açıklamasının ardından Anadolu Efes'e veda etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 13:54
Adrien Moerman Anadolu Efes'ten ayrıldı

Turkish Airlines ve 'nde sezonu şampiyon olarak kapatan 'te ayrılık yaşanıyor.

Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı ekibin önemli isimlerinden birisi olan , kişisel hesabında yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Moerman, ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı ve açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bu harika ülkeden ayrılma vaktimiz geldi. Burada muhteşem insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizleri özleyeceğiz, bir gün tekrar görüşmek üzere."

Adrien Moerman, -21 sezonunda EuroLeague ve 'de olmak üzere toplam 68 maçta lacivert-beyazlı formayı sırtına geçirmişti. Tecrübeli oyuncu, 9.3 sayı – 5.7 ribaunt – 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

SON DAKİKA