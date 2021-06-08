Haberler Türkiye Basketbol Ligi Şampiyon Efes

Şampiyon

İki sezondur potada fırtınalar estiren , ’nden sonra ’nde de zafere uzandı. Final serisinin üçüncü maçında 'ye konuk olan lacivertbeyazlılar, yine farklı kazanıp şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Şampiyon Efes
Parkelerde fırtınası esiyor... Geçen sezon pandemi nedeniyle başarılı performasını taçlandıramayan lacivert-beyazlılar, sezonu çifte kupayla taçlandırdılar. ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali'nde serinin üçüncü maçında Beko'ya konuk olan , ilk iki karşılaşmada olduğu gibi farklı bir galibiyet elde ederek şampiyonluğu kucakladı: 93-66.

MVP BEAUBOİS
Çekişmeli başlayan mücadelenin ilk çeyreğini 25-21 önde geçti. Ancak soyunma odasına galip giren Efes oldu: 32-44. İkinci yarıya da etkili başlayan lacivert-beyazlılar, 72-47 önde girdiği final periyodunda farkı koruyarak parkeden 93-66 galip ayrıldı. Efes'te 30 sayı ve 4 asistle galibiyette büyük pay sahibi olan Beaubois, maçın adamı seçildi.


EFES 15, ATAMAN 5
2020-21 sezonunu çifte kupayla bitiren Anadolu Efes, üst üste 2'nci, toplamda ise 15. zaferini elde ederek en fazla şampiyon olan takım unvanını sürdürdü. Kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde eden ise Efes'le 3. kez sevinirken diğer kupalar ve 'la geldi.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Başkan , Twitter'dan yayınladığı mesajla Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ATAMAN: HEDEFLER BİTMEZ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Anadolu Efes'te hedefler bitmez. Avrupa basketbolunun en önemli kulübü. Bazı oyuncularımıza teklifler olacak. Şimdi hedef bu takımı koruyabilmek" diye konuştu.


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