Şampiyon Efes

MVP BEAUBOİS
Çekişmeli başlayan mücadelenin ilk çeyreğini F.Bahçe 25-21 önde geçti. Ancak soyunma odasına galip giren Efes oldu: 32-44. İkinci yarıya da etkili başlayan lacivert-beyazlılar, 72-47 önde girdiği final periyodunda farkı koruyarak parkeden 93-66 galip ayrıldı. Efes'te 30 sayı ve 4 asistle galibiyette büyük pay sahibi olan Beaubois, maçın adamı seçildi.
EFES 15, ATAMAN 5
2020-21 sezonunu çifte kupayla bitiren Anadolu Efes, üst üste 2'nci, toplamda ise 15. zaferini elde ederek en fazla şampiyon olan takım unvanını sürdürdü. Kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde eden Ergin Ataman ise Efes'le 3. kez sevinirken diğer kupalar G.Saray ve Beşiktaş'la geldi.
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajla Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
ATAMAN: HEDEFLER BİTMEZ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Anadolu Efes'te hedefler bitmez. Avrupa basketbolunun en önemli kulübü. Bazı oyuncularımıza teklifler olacak. Şimdi hedef bu takımı koruyabilmek" diye konuştu.