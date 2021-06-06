Haberler Türkiye Basketbol Ligi Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nun cezaları belli oldu!

Singleton ve 'nun cezaları belli oldu!

ING Basketbol Ligi'nde final serisi 2. maçında ve karşı karşıya gelmiş ve maça Singleton ile kavgası damga vurmuştu. Disiplin kurulundan yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da para cezası verildiği duyuruldu.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 20:29
Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nun cezaları belli oldu!

(TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efesli oyuncu ile 'na para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20'şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen 'nun oyuncuları , ve ile görevlileri , , ve 'a ihtar cezası veren kurulun, 'e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.

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