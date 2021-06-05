Son dakika spor haberi | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Singleton ve Melih Mahmutoğlu...

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Karşılaşmanın 4. periyotunda bitime 3 dakika 27 saniye kala bir gerilim yaşandı. Ev sahibi ekipten Singleton ile konuk Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu, bir anda birbirlerine girdiler.

Gerilime neden olan pozisyonda, Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu'nun basket faul kararı sonrası topu Singleton'ın üzerine doğru atması sonrasında ABD'li basketbolcu Melih'in üzerine yürüdü ve ortam gelirdi.

Pozisyonu izleyen hakemler daha sonra Chris Singleton, Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu oyundan ihraç edildi.

*Görüntü Tivibu Spor'dan alınmıştır.