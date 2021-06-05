Haberler Türkiye Basketbol Ligi Son dakika spor haberi | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Singleton ve Melih Mahmutoğlu...

Son dakika spor haberi | - Beko maçında kavga! Singleton ve ...

'nde play-off ikinci maçında sahasında Beko'yu ağırladı. Karşılaşmanın 4. periyotunda bitime 3 dakika 27 saniye kala bir gerilim yaşandı. Ev sahibi ekipten Singleton ile konuk Fenerbahçe'den , bir anda birbirlerine girdiler. İşte o an...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:37
Son dakika spor haberi | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Singleton ve Melih Mahmutoğlu...

'nde play-off ikinci maçında sahasında Beko'yu ağırladı. Karşılaşmanın 4. periyotunda bitime 3 dakika 27 saniye kala bir gerilim yaşandı. Ev sahibi ekipten Singleton ile konuk Fenerbahçe'den , bir anda birbirlerine girdiler.

Gerilime neden olan pozisyonda, Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu'nun basket faul kararı sonrası topu Singleton'ın üzerine doğru atması sonrasında 'li basketbolcu Melih'in üzerine yürüdü ve ortam gelirdi.

Pozisyonu izleyen hakemler daha sonra , Melih Mahmutoğlu, , Yiğit Onan ve oyundan ihraç edildi.

*Görüntü 'dan alınmıştır.

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