Anadolu Efes - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 96-73 | MAÇ ÖZETİ

ING Basketbol Süper Ligi, play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 96-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Mücadelenin ilk 5 dakikasında ev sahibi ekip, Moerman ile etkili olurken Gaziantep ekibi ise Kelly ile skorlar üretti. 4:50 kala gelen televizyon molasına deplasman ekibi 3 sayı farkla önde girdi: 8-11. Kalan bölümde Micic'in kenardan gelmesiyle oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.



İkinci periyoda da etkili giren ev sahibi ekip, 8:29 kala Sertaç Şanlı'dan bulduğu iki sayılık basket ile farkı 10'a çıkardı: 28-18. Kalan dakikalarda skoru daha da açmayı başaran Anadolu Efes, 3:09 kala Dunston'ın iki sayılık basketiyle farkı 16'ya çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 38-22. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-30 önde kapattı.



İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken Anadolu Efes, Moerman'ın bulduğu serbest atış isabetleriyle periyodun son 5 dakikasına 20 sayı farkla önde girdi: 59-39. Kalan bölümde iki takımda hücumda üretken bir görüntü sergiledi. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı daha da açtı ve son periyoda 75-53 önde girdi.



Son periyoda da etkili bir giriş yapan Anadolu Efes, maçın bitimine 5:03 kala Yiğitcan'dan bulduğu iki sayılık isabetle farkı 31'e çıkardı: 88-57. Kalan bölümde Gaziantep Basketbol farkı eritse de Anadolu Efes, mücadeleden 96-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Moerman 20 sayıyla oynarken, Gaziantep Basketbol'da Jaiteh 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Serinin 2'nci maçı 16 Mayıs Pazar günü Gaziantep'te oynanacak. Anadolu Efes, o maçı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Sinem Tetik

ANADOLU EFES: Larkin 5, Doğuş Balbay, Simon 2, Moerman 20, Dunston 11, Micic 19, Anderson 8, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 7, Erten Gazi 10, Tolga Geçim 3

EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 4, Hayes 5, Tomas 6, Kelly 11, Jaiteh 26, İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Haciyeva 9, Doğan Şenli 2, Alp Karahan, Ahmet Furkan Özkan 3, Hüseyin Emre Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 45-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-53