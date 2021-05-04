Fenerbahçe Beko Galatasaray: 104-79 | MAÇ SONUCU ÖZET

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 25 sayı farkla 104-79 mağlup etti.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 22. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Bu yıl ligde play-off'un dışında kalan sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.

Derbi maça topu iyi paylaşarak isabetli dış atışlarla başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyrek boyunca iki takım da skorer bir kimlik ortaya koydu. Galatasaray, sarı-lacivertlileri hücumda durdurmakta zorlandı. Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 26-22 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, üst üste basketler bulan Eddie ile 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 32-24. Rakibine aynı şekilde üç sayı çizgisinin gerisinden kaydedilen basketlerle karşılık veren Galatasaray, 15. dakikada farkı 2'ye indirdi: 34-32. Ev sahibi takım, çeyreğin ikinci bölümünde hızlı hücumlarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Eddie'nin üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı tekrar açtı: 46-32. Savunma sertliğini iki çeyrekte de yakalayamayan Galatasaray, farkın açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-38 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Dış atışlardan Göksenin Köksal ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 58-49. Çeyreğin ortalarında oyunda tempo düştü. Ali Muhammed ve Eddie ile boş atışlardan üç sayılık basketler bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, 28. dakika biterken farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 73-54. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 78-59 üstün gitti.

Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti.