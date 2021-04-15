Haberler Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Beko'da 2 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!

'da 2 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Erkek Basketbol Takımı'nda 2 ismin corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:36 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:56
Fenerbahçe Beko'da 2 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2 basketbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama;

" Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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