Kartal’a şok

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Icrypex'i son anları büyük heyecana sahne olan maçta 89-86 yendi. Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyot konuk ekibin 16-22'lik skor avantajıyla sonuçlandı. İkinci periyodun ilk dakikalarına etkili başlayan TOFAŞ, 12-0'lık serisi sonrasında skoru 30-24'e getirdi. Soyunma odasına TOFAŞ'ın 46- 38'lik üstünlüğü ile gidildi.

BEŞİKTAŞ ÖNCE SEVİNDİ!

25. dakika ev sahibinin 58- 50'lik üstünlüğü ile geçildi. Tofaş, finale 67-60 önde başladı. 1.19 dakika kala Blackmon'la Beşiktaş, skoru 81-85'e getirdi. Tofaş, 28 saniye kala 86-86'lık eşitliği sağladı. 4 saniye kala Zubcic 88-86'ya getirdi. Son saniyede Osmani'nin isabetiyle kazandığını düşünen Beşiktaş sevinç yaşadı. Tekrarı izleyen hakemler yan çizgiye bastığını belirleyerek basketi iptal etti. Diğer sonuçlar: Petkim-Fethiye: 69-79, Afyon Bld.-Karşıyaka: 69-75.