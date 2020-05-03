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03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Türkiye Basketbol Ligi Yıkan haber! Real Madrid'in Türkiye'den transferi yattı

Yıkan haber! 'in transferi...

Yıkan haber! Shane Larkin'in Real Madrid transferi...

Anadolu Efes'in Türk yıldızı 'i yıkan gelişme... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendisine Türk vatandaşlığı verilen ve A Milli Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye de hak kazanan Shane Larkin'in, İspanyol devi 'in kapısından döndüğü ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yunan medyası olay transferi okuyucularına duyurdu... Şu anda Anadolu Efes forması terleten ve Euroleague'deki performansıyla Avrupa devlerinin de listesine giren 'in, corona virüsünün (koronavirüsü) yaşattığı finaansal kriz nedeniyle 'e gidemediği açıklandı.

Novasports.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili haberi şu şekilde oldu;

"Real Madrid, Shane Larkin'i almaya hazırlanıyordu...

Real Madrid yönetimi, Shane Larkin'i, gelecek sezon için ilk hedefi olarak belirlemişti. Ancak, corona virüsünün (koronavirüsü) getirdiği finansal krizin ardından planlarını değiştirdi.

İspanyol As gazetesinde yer alan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Larkin'i ikna etmek için temasa geçmeye hazırlanıyordu. Öte yandan Scott Wilbekin'i de alternatif olarak değerlendiriyordu.

Ancak Real Madrid, yaz transfer piyasasındaki gidişatını değiştirme kararı aldı. Facundo'nun sezon sonunda NBA'a gitmesi durumunda, Fenerbahçeli Kostas Sloukas'ı almak için çaba gösterecek."

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 15:13
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