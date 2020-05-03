Yıkan haber! Shane Larkin'in Real Madrid transferi...
Anadolu Efes'in Türk yıldızı Shane Larkin'i yıkan gelişme... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendisine Türk vatandaşlığı verilen ve A Milli Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye de hak kazanan Shane Larkin'in, İspanyol devi Real Madrid'in kapısından döndüğü ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Yunan medyası olay transferi okuyucularına duyurdu... Şu anda Anadolu Efes forması terleten ve Euroleague'deki performansıyla Avrupa devlerinin de transfer listesine giren Shane Larkin'in, corona virüsünün (koronavirüsü) yaşattığı finaansal kriz nedeniyle Real Madrid'e gidemediği açıklandı.
Novasports.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili haberi şu şekilde oldu;
"Real Madrid, Shane Larkin'i almaya hazırlanıyordu...
Real Madrid yönetimi, Shane Larkin'i, gelecek sezon için ilk hedefi olarak belirlemişti. Ancak, corona virüsünün (koronavirüsü) getirdiği finansal krizin ardından planlarını değiştirdi.
İspanyol As gazetesinde yer alan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Larkin'i ikna etmek için temasa geçmeye hazırlanıyordu. Öte yandan Scott Wilbekin'i de alternatif olarak değerlendiriyordu.
Ancak Real Madrid, yaz transfer piyasasındaki gidişatını değiştirme kararı aldı. Facundo'nun sezon sonunda NBA'a gitmesi durumunda, Fenerbahçeli Kostas Sloukas'ı almak için çaba gösterecek."
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 15:13
- Yıkan haber! Shane Larkin'in Real Madrid transferi...
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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