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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Türkiye Basketbol Ligi "Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz"

: Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz

Ufuk Sarıca: Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz

'nde 'u 82-72 mağlup eden 'nın başantrenörü , üst sıralarda kalmayı arzuladıklarını belirtti.

Sarıca, şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maçlar nedeniyle ve Metecan Birsen'in yanı sıra Amath M'Baye'nin , Jordan Morgan'ın da Slovenya milli takımlarında yer aldığını dile getirdi.

Bu tarz aralardan sonra tekrar başlangıçların zor olabileceğini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir antrenman yapabildik ama karşısında çok diriydik. Eski alışkanlıklarımızı ortaya koyduk, sezon başından bu yana iyi savunma yapan tempolu takımı yeniden sahaya yansıttık. Maçı uzun süre önde götürdük, son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalıydık. Genç arkadaşlarımızın aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz."

Sarıca, Ligde 20. haftanın ardından bulundukları konumun önemli olduğunu belirterek, "Normal sezonun bitimine 10 maç kaldı. Önemli olan istikrarlı bir şekilde burayı takip edebilmek. Sezon başından bu yana birinci veya ikinci sıradayız. Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

'nde 1 Mart Pazar günü deplasmanda 'la karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Mart Çarşamba günü ise FIBA Erkekler çeyrek final ilk maçında 'da Kiev Basket'e konuk olacak.

  1. 28.02.2020
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