Gaziantep Basketbol'un gözü yüksekte

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Cengiz Şimşek, FIBA Şampiyonlar Ligi tamamlandığında gerçek güçlerini Türkiye ligine yansıtmaya başlayacaklarını belirterek, sezonu ilk 5-6 arasında tamamlamak istediklerin bildirdi.
Şimşek, yaptığı açıklamada, ligde Güneydoğu'da yer alan tek takım olduklarını hatırlattı. Gaziantep olarak basketbol alanında daha başarılı olmak istediklerini ifade eden Şimşek, "Ancak bu sezon biraz futbola öncelik verildi ve bütçe ayrıldı." dedi.
Basketbol takımının aynı zamanda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiğini anlatan Şimşek, ancak başarı için bütçenin buna yeterli olmadığını vurguladı.
Şimşek, şöyle konuştu:
"Orta sıraları şu an başarı sayıyoruz. Geçen sezon ligi ilk 5'te tamamlamıştık, önceki sene ise son maçta ligde kalmıştık. Bu sezon elimizde yeterince oyuncu yoktu. Ekonomik olarak ancak bu kadarını yapabildik. Çünkü basketbolda televizyon ve seyirci geliri olmuyor ancak sponsor gelirleriyle ayakta duruyoruz. O yüzden bazı takımlar ligden bile çekildi."
"ÜST SIRALARA TIRMANACAĞIZ"
Her şeye rağmen kulübün bölge temsilcisi olarak varlığını sürdürmesini arzuladıklarını bildiren Cengiz Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu sezon 5. veya 6. sıralarda ligi bitirmeyi amaçlıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi tamamlandığında tüm ağırlığımızı lige vereceğiz. Bunu yaptığımızda da üst sıralara tırmanmaya başlayacağız. Son maçlarda 2-3 değerli oyuncumuzun sakatlığı bizi olumsuz etkiledi. Gerekli performansı bundan dolayı sahaya yansıtamadık. Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra oyuncularımız iyi işler yapacak. Zaten kadromuzun kalitesi ligde ilk 5-6'da olabilecek düzeyde. Üst sıralara tırmanacağız. Bundan da en ufak şüphemiz yok."
Şimşek, oyun kalitesi anlamında yükselen bir grafiklerinin olduğunu, bundan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Hem lig hem Avrupa kupası karşılaşmaları nedeniyle maç trafiklerinin çok yoğun olduğunu anlatan Şimşek, "O yüzden oyuncularımız yolculukların da etkisiyle antrenman bile yapmadan maça çıkmak zorunda kaldı. Yani lig maçlarına yeterince hazırlanamadık. Bunun en büyük nedeni de tabii ki bütçe nedeniyle yeterince kadro rotasyonunu sağlayamamızdı." ifadelerini kullandı.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
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Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
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Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Gaziantep Basketbol'un gözü yüksekte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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