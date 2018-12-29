Bahçeşehir Koleji evinde kazandı

Bu sonuçla ev sahibi takım 6. galibiyetini aldı. Bursa temsilcisi ise 5. kez sahadan yenik ayrıldı.

Müsabakaya hücumda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Rautins'in üst üste dış atış isabetleriyle TOFAŞ karşısında 8. dakikayı 23-11 önde geçti. Çeyreğin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip, birinci periyodu 25-16 önde tamamladı.

TOFAŞ, ikinci çeyreğe iyi başladı. Garrett'ın sayı ve asistleriyle hücumda tempoyu yakalayan Bursa temsilcisi, 14. dakika biterken farkı 3 sayıya indirdi: 28-25. Periyodun son bölümlerinde Bahçeşehir Koleji, boş atışlarda isabet bulamadı ve peş peşe top kayıpları yaptı. Boyalı alandan skor üreten Bursa temsilcisi, devreyi 40-39 üstün kapattı.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Weems ile üst üste basketler kaydeden TOFAŞ, 26. dakikada farkı 11 sayıya (62-51) çıkardı. Colom, Harris ve Rautins'in basketleriyle oyuna yeniden ortak olan Bahçeşehir Koleji, 11-2'lik seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 56 saniye kala farkı 2 sayıya düşürdü: 62-64. Ev sahibi ekibin top kaybının ardından Mejia ile sayı bulan Bursa temsilcisi, son periyoda 66-62 galip durumda girdi.

Takımlar son çeyreğe tempolu girerken, konuk ekip, Garrett ve Mejia'nın sayılarıyla 33. dakikayı 70-64 önde geçti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Bahçeşehir Koleji, Harris ve Colom'la basketler bularak 36. dakikada farkı 1 sayıya (71-72) indirdi. Son bölümler karşılıklı serbest atışlarla geçilirken ev sahibi takım, Rautins'in üç sayılık basketiyle bitime 1 dakika 23 saniye kala beraberliği yakaladı: 77-77. Çekişmeli geçen mücadelede Bahçeşehir Koleji, Colom'un serbest atış isabetleriyle bitime 14 saniye kala 79-77 üstünlük yakaladı. TOFAŞ, son hücumda sayı bulamadı ve ev sahibi takım karşılaşmayı 79-77 kazandı.

Öte yandan, TOFAŞ, karşılaşmaya ilk 5 başlamayan oyuncularından skora 24 sayılık destek alırken, Bahçeşehir Koleji'nde bu sayı 2'de kaldı.







Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural

Bahçeşehir Koleji: Colom 20, Harris 22, Rautins 21, Slaughter 7, White 7, Can Altıntığ, Emir Preldzic, Cevat Alper Özcan 2, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna

TOFAŞ: Barış Ermiş 2, Mejia 20, Weems 11, Elegar 13, Kadji 7, Berkan Durmaz 3, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 5, Garrett 10

1. Periyot: 25-16

Devre: 39-40

3. Periyot: 62-66

Beş faulle çıkan: 34.27 White (Bahçeşehir Koleji)