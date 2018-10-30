Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başlıyor – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'nda 4. Tur heyecanı başlıyor

    <a href="/index/turkiye-kupasi?id=883ec710-a64b-4c20-bbb5-e8b3bcc4bb10" class="" rel="tag">Türkiye Kupası</a>'nda 4. Tur heyecanı başlıyor

    Ziraat ’nda 4. Tur maçları bugün 7 karşılaşmayla başlıyor. Süper Lig’den katılan 13 takımla birlikte, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak kupada, 3 günde 16 karşılaşma A Spor’da şifresiz ve HD kalitesinde canlı yayınlanacak

    TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat 'nda 4. Tur futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını kanallarında yaşayacak. 56 takımın tek maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 4. Tur maçları bugün 7 karşılaşmayla start alıyor. Bugün oynanacak 7 mücadeleyle birlikte yarın ve perşembe günü de sürecek futbol resitalinde birbirinden çekişmeli 16 maç, yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz sadece A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. A Spor'da karşılaşmaların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı Kupası'nda, kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ekranlarında olacak.



    1. 30.10.2018
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