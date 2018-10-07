Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, Anadolu Efes'in Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından lige de galibiyetle başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın ciddi bir bölümünden profesyonel bir takım görüntüsünden ziyade genç bir takım görüntüsü sergiledik. Bu kadar fazla hata kabul edilebilir değil. Daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygularıyla oynayan bir takımız. Bugün 20 top kaybı yaptık ve faturası ağır oldu. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Buna rağmen 3 sayı ile kaybettik. Bizim ciddi bir yolumuz var ama takımın enerjisi ve kimyasından memnunum. Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli."

ERGİN ATAMAN: "MAÇA İYİ BAŞLADIK"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise maça iyi başladıklarını dile getirdi.

Çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Ataman, "Maça iyi başladık. İlk çeyrekte iyi savunma yaptık ve hücumda topu iyi çevirerek boş atışlardan sayılar bulduk. Sonra da hep maçı önde götürdük. İkinci periyotta Galatasaray savunmayı sertleştirdi ve sayı bulmakta zorluk çektik. İkinci yarıda maç aynı senaryo ile geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bularak farkı açtık ancak farkı koruyamadık. Çok gereksiz fauller yaptık. Sonuçta Galatasaray iyi bir ivme kazanmış. Galatasaray zor bir deplasman olmuş. İki puan çıkardığımız için mutluyuz. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynayacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.