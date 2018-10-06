Galatasaray Anadolu Efes'i ağırlıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'i ağırlıyor

    Galatasaray Anadolu Efes'i ağırlıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın ile karşılaşacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.

    Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına 'ı getiren , tek resmi maçını ULEB 'nda oynadı.

    Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerek Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.

    yönetimindeki ise Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak girdi.

    İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.

    1. 6.10.2018 12:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Anadolu Efes'i ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN