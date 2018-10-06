Galatasaray Anadolu Efes'i ağırlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına Ertuğrul Erdoğan'ı getiren Galatasaray, tek resmi maçını ULEB Avrupa Kupası'nda oynadı.
Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerek Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak girdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.
- 6.10.2018 12:16
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Galatasaray Anadolu Efes'i ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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