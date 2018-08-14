Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li pivot – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Büyükşehir Belediyespor'a 'li pivot

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li pivot

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor, 'li pivot 'u transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki ile anlaşmaya varıldı.

    Pivot pozisyonunda görev yapan Alan Herndon, geçen sezon 32 maçta 12 sayı, 5,6 ribaunt ve 2 asist ortalamaları ile oynadı.

    1. 14.8.2018 19:06
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