Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ABD'li pivot Alan Herndon'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Alan Herndon ile anlaşmaya varıldı.
Pivot pozisyonunda görev yapan Alan Herndon, geçen sezon 32 maçta 12 sayı, 5,6 ribaunt ve 2 asist ortalamaları ile oynadı.
- 14.8.2018 19:06
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li pivot haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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