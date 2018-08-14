Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Alan Herndon ile anlaşmaya varıldı.

Pivot pozisyonunda görev yapan Alan Herndon, geçen sezon 32 maçta 12 sayı, 5,6 ribaunt ve 2 asist ortalamaları ile oynadı.