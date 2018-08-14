Galatasaray'da Klobucar ve Caner Erdeniz sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Jaka Klobucar ile Caner Erdeniz, sağlık kontrolünden geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Jaka Klobucar ve Caner Erdeniz, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
- 14.8.2018 12:33
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk turk oyuncuların maasını tl ye cevırmesını ısterdım ama nerde ellerını avustururlar maasım yukseldı dıye
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk tabı tam transfer yapamıyurz denmıyorda e atanın var ne tutanın trnsfer basladı baslıyalı 10 alacak sonuc fıss
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Büyük hayal kırıklığı!
Toplam 2
Yorum
adem ibanez 3 .ligde bile oynayamaz
Galatasaray'da Klobucar ve Caner Erdeniz sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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