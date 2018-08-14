Galatasaray'da Klobucar ve Caner Erdeniz sağlık kontrolünden geçti
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Galatasaray'da Klobucar ve sağlık kontrolünden geçti

    Galatasaray'da Klobucar ve Caner Erdeniz sağlık kontrolünden geçti

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Jaka Klobucar ile , sağlık kontrolünden geçti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Jaka Klobucar ve , Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

    1. 14.8.2018 12:33
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