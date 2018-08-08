Antrenörlük görevini Ufuk Sarıca döneminden sonra ilk kez yerli bir isme emanet edip Büyükçekmece'yi 5 yıldır Süper Lig'de tutarak Avrupa'ya taşıyan Özhan Çıvgın'la anlaşan yeşil-kırmızılılar 5 yabancı takviyesi yaptı. Çıvgın'ın Büyükçekmece'den öğrencisi olan yeni transferlerden guard Erving Walker, ligin en skorer ve en çok asist yapan oyuncularından biri.

Geçen sezon 17.3 sayı, 6.2 asist ortalamasıyla mücadele eden şutör guard Sek Henry, İsrail Ligi'nin en değerli oyuncusu olarak Türkiye'ye geldi. İspanya Ligi'nden alınan Litvanyalı kısa forvet Deividas Gailius, Avrupa'da çok tecrübeli bir isim. Uzun forvet Antonio Campbell ve pivot Assem Marei'nin ise hareketli, sert ve korkusuz oyun tarzları nedeniyle Antrenör Özhan Çıvgın tarafından tercih edildiği öğrenildi. Yerli transferler uzun forvet İlkan Karaman ve guard Tayfun Erülkü, takım rotasyonuna katkı yapacak.



Geçen sezonki performansıyla A Milli Takım'a seçilen guard Berk Uğurlu'yla sözleşme yeniledi. Karşıyaka'nın altyapıdan yetiştirip yıllardır patlama beklediği pivot Egemen Güven, yeni sezon öncesi yoğun bireysel antrenmanlarla güç kazandı. Antrenmanlara 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak Karşıyaka, ligde Play-Off hasretine son vermeyi, FIBA Europe Cup'ta ise finallere adını yazdırmayı hedefliyor.