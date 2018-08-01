İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Damian Kulig'i transfer etti – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , 'i etti

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Damian Kulig'i transfer etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Polonyalı oyuncu 'i etti.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Banvit'te forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, Tu Holloway ve Mehmet Yağmur'dan sonra 'i kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Yavaş yavaş kadromuz şekillenmeye başladı. Hocamızın raporları doğrultusunda bu hafta içinde transferi önemli ölçüde tamamlayıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 1.8.2018 19:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Damian Kulig'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN