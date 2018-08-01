Anadolu Efes, Tibor Pleiss ile anlaştı
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , ile anlaştı

    Anadolu Efes, Tibor Pleiss ile anlaştı

    , geçtiğimiz sezon 'nın ekibinde forma giyen Alman basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen , transfer dönemini hareketli geçiriyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda geçtiğimiz sezon 'da oynayan Alman basketbolcu ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Galatasaray'da da oynadı

    31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Avrupa'da Rheinenergie Köln, Brose Bamberg, Baskonia, , ve Valencia takımlarında mücadele etti. Pleiss, 2010 yılında NBA'de Nets tarafından 1. tur 31. sıradan draft edildi. Başarılı basketbolcu, NBA'de ayrıca 'da da forma giydi.
    Tibor Pleiss, THY Euroleague'de geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 10.1 sayı, 5.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.
    Anadolu Efes, kadrosuna daha öncede Shane Larkin, James Anderson, Adrien Moerman, Rodrigue Beaubois, Vasilije Micic, Bugrahan Tuncer, Sertaç Şanli ve Metecan Birsen'i katmıştı.

    1. 1.8.2018 10:31
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