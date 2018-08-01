Anadolu Efes, Tibor Pleiss ile anlaştı
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Valencia ekibinde forma giyen Alman basketbolcu Tibor Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Anadolu Efes, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda geçtiğimiz sezon Valencia'da oynayan Alman basketbolcu Tibor Pleiss ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'da da oynadı
31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Avrupa'da Rheinenergie Köln, Brose Bamberg, Baskonia, Barcelona, Galatasaray ve Valencia takımlarında mücadele etti. Pleiss, 2010 yılında NBA'de New Jersey Nets tarafından 1. tur 31. sıradan draft edildi. Başarılı basketbolcu, NBA'de ayrıca Utah Jazz'da da forma giydi.
Tibor Pleiss, THY Euroleague'de geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 10.1 sayı, 5.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Anadolu Efes, kadrosuna daha öncede Shane Larkin, James Anderson, Adrien Moerman, Rodrigue Beaubois, Vasilije Micic, Bugrahan Tuncer, Sertaç Şanli ve Metecan Birsen'i katmıştı.
- 1.8.2018 10:31
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
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