Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    , ’ı etti

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , geçen sezon forması giyen ’ı etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında 28 yaşında ve 2,10 metre boyundaki 'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

    Tecrübeli oyuncu, kariyerinde sırasıyla Banvit, , GKK Sibenik, Le Mans, , TED Ankara Kolejliler ve formaları giydi.

    İzzet Türkyılmaz, geride kalan sezon Basketbol 1. Ligi'nde Selçuklu Belediyespor formasıya çıktığı 40 maçta 12 sayı, 8,6 ribaund, 3 asist, 3 blok ortalamaları ile oynadı.

    1. 21.7.2018 15:46
    2. Güncelleme: 21.7.2018 15:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN