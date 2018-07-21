Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Selçuklu Belediyespor forması giyen İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 28 yaşında ve 2,10 metre boyundaki İzzet Türkyılmaz'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe, GKK Sibenik, Le Mans, Galatasaray, TED Ankara Kolejliler ve Selçuklu Belediyespor formaları giydi.
İzzet Türkyılmaz, geride kalan sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Selçuklu Belediyespor formasıya çıktığı 40 maçta 12 sayı, 8,6 ribaund, 3 asist, 3 blok ortalamaları ile oynadı.
- 21.7.2018 15:46
- Güncelleme: 21.7.2018 15:48
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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