Marcus Thornton Banvit'te
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Banvit'te

    Marcus Thornton Banvit'te

    Banvit geçtiğimiz sezon NBA takımlarından Canton Charge'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu ile anlaştı.

    Tahincioğlu Basketobl Süper Ligi ekiplerinden Banvit, öncesi transferlerine devam ederken, geçtiğimiz sezon NBA takımlarından Canton Charge'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu ile anlaşma sağladı. Kariyerine 2011 - 2012 sezonunda NCAA Ligi takımlarından William & Mary'de başlayan Thornton, daha sonrasında birçok takımda forma giymesinin ardından son olarak 2017 - 2018 sezonunda NBA Gelişim Ligi takımlarından Canton Charge'a geçti. 1993 doğumlu oyuncu burada, çıktığı 37 karşılaşmada 18.8 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları ile oynadı.

    Marcus Thornton, 'de düzenlenecek 2019 Basketbol Dünya Kupası eleme maçlarında ABD Milli takımı forması ile 2 maça çıkarak 12 sayı ve 3 ribaund ortalamaları ile iyi bir performans ortaya koydu. Amerikalı oyun kurucu yeni sezonda Turuncu-Yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.

    1. 20.7.2018 15:46
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