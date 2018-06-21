TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Yabancı antrenör sayısıyla ilgili kendimizi de eleştiriyoruz"
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Türkiye'yi hem uluslararası düzeyde hem de başka liglerde temsil edecek antrenörlerin yetişmesi için bize de düşen işler var"
TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek antrenörlerin yetişmesinde kendilerine de görevler düştüğünü belirterek, bunun için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.
Ene, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ne katıldı.
Seminerde TOFAŞ'ın hücum ve savunma anlaşıyla ilgili sunum yapan Ene, yoğun geçen sezonun ardından antrenörlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.
Orhun Ene, seminerde bilgi paylaşımında bulunduklarını vurgulayarak, "İnşallah burada yapacağımız paylaşımlar Türk basketboluna katkı sağlar. Buraya gelip bir şeyler paylaşmak ve öğrenmek isteyen çok değerli antrenör arkadaşlar var. Son yıllarda Türkiye'deki yabancı antrenör sayısı ve Türk antrenörlerle ilgili kendi içimizde de eleştiri yapıyoruz. Türkiye'yi hem uluslararası düzeyde hem de başka liglerde temsil edecek antrenörlerin yetişmesi için bize de düşen işler var. Bunlardan en önemlisi de çalışmak ve kendimizi geliştirmek." değerlendirmesinde bulundu.
- 21.6.2018 15:52
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Yabancı antrenör sayısıyla ilgili kendimizi de eleştiriyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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