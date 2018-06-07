Federasyon olarak Türkiye'nin en başarılı federasyonu olmaktan gurur duyduklarını belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Sportif ve pazarlama başarıları ele alındığında Türkiye'nin en başarılı Federasyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bir takım başarısı. Kulüpler kendilerine büyük hedefler koyup başarılı oluyor. Kadın ve Erkek liglerimiz Avrupa'nın en iyisi olarak görülüyor. Devletimiz de bize bu konuda destek veriyor. Federasyon olarak basketbolun gelişmesi için çalışıyor. Tesisleşmeden alt yapıya kadar bir çok konuda çalışmalar yapıyoruz. Çok yakında yeni yayın ihalemizi de tamamlamış olacağız. Kısa süre içerisinde bunu bilgisini size bildireceğiz. Lenovo'nun 2018-19 sezonunda ligimizin ana sponsoru olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Gelecek sezon büyük enerji katacağından eminim. Hepinize keyifli bir play-off serisi diliyorum" dedi.



EMRE HANTALOĞLU: "BU İŞ BİRLİĞİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Sponsorluk anlaşması için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Emre Hantaloğlu, "Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ana sponsoru olmuş bulunuyor. Çok heyecanlıyız. Çok mutuyuz bu iş birliğinden dolayı. Ben ayrıca kendi adıma da Türk basketbol efsanesi olan Hidayet başkanımla aynı platformda olmaktan dolayı çok mutluyum. Türk basketboluna destek olmak için bizim de çorba da tuzumuz olsun istedik. Nice Hidayet'lerin, Ömer Onan'ların yetişmesi için destek olduk. Milli takıma da yaklaşan elemelerde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.