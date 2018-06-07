Lenovo ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Finale çıktıkları için hem TOFAŞ'ı hem de Fenerbahçe Doğuş'u kutluyorum. TOFAŞ, sezona gerçekten güzel bir başlangıç yaptı ve sonunu iyi getirdi. Oynadıkları basketbolla şu anda hakettikleri yerdeler. Bizleri heyecanlı bir süreç bekliyor. İnşallah tüm basketbolseverlerin hoşuna gidecek keyifli, sorunsuz bir final geçiririz. Şimdiden iki takımımıza da başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Yıkılan ve yerini yeni tesise bırakacak Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili de açıklama yapan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimizin Abdi İpekçi'de bir geçmişi vardı. Onu, geleceğimize yönelik bir tesis için yıkmak zorunda kaldık. Yapacağımız tesis, bu yıkımı unutturacaktır. İnşallah o bizim için en büyük kazançlardan biri olacak. Şu anda en büyük projemiz o araziye güzel bir tesis yapmak. İnşallah onu sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türk sporuna kazandıracağız. Kendilerine burada bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza bu projeyi sunduğumuzda kendileri çok beğendi ve mutlu oldu. İnşallah bu tesisi Türk basketboluna kazandırırız."