Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 gibi farklı bir skorla geçen sarı-lacivertliler, gözünü Anadolu Efes'in 20 yıllık "play-off galibiyet serisine" dikti.

Yaklaşık 2 yıldır play-off'ta maç kaybetmeten ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, TOFAŞ serisini de 4-0'la geçmesi durumunda adını bir kez daha Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde bu seviyede en fazla galibiyet serisini o zamanki adıyla Efes Pilsen yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında oynadığı 7'şer play-off maçını da kayıpsız geçti. 1997-1998 sezonunda ise play-off'taki ilk 4 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 18 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Fenerbahçe Doğuş ise en son play-off yenilgisini 11 Haziran 2016'da Anadolu Efes karşısında aldı. Aynı sezonun son maçında Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, geçen sezon oynadığı 9 play-off karşılaşmasında da rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da final serisine geldiği play-off'larda maç kaybetmedi ve 6'da 6 yaparak galibiyet serisini 16 maça yükseltti.

Fenerbahçe Doğuş'un bu rekoru egale etmesi için üst üste 2, kırması içinse 3 galibiyete ihtiyacı var.

YAKLAŞIK 5 AYDIR MAÇ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde yaklaşık 5 aydır maç kaybetmiyor.

Son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 20 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 66 maçta ise sadece 3 kez kaybetti. Sarı-lacivertlileri,11 Aralık 2016'dan bu yana ligde sadece Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Banvit yenebildi.

İÇ SAHA REKORUNU GELİŞTİYOR

İç sahada en fazla galibiyet serisi yakalayan ekip olan Fenerbahçe Doğuş, bu rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 58 lig maçını da kazanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı. Ataşehir'deki salonda yaklaşık 3 yıldır sarı-lacivertlilerin bileğini büken bir takım olmadı.