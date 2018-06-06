Fenerbahçe Doğuş'un gözü play-off rekorunda – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'un gözü play-off rekorunda

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>'un gözü play-off rekorunda

    Ligi'nin play-off final serisinde TOFAŞ karşısında 1-0 öne geçen , yakaladığı galibiyet serileriyle dikkati çekiyor.

    ve 'nda final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 gibi farklı bir skorla geçen sarı-lacivertliler, gözünü 'in 20 yıllık "play-off galibiyet serisine" dikti.

    Yaklaşık 2 yıldır play-off'ta maç kaybetmeten ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, TOFAŞ serisini de 4-0'la geçmesi durumunda adını bir kez daha Türk basketbol tarihine yazdıracak.

    Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde bu seviyede en fazla galibiyet serisini o zamanki adıyla Efes Pilsen yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında oynadığı 7'şer play-off maçını da kayıpsız geçti. 1997-1998 sezonunda ise play-off'taki ilk 4 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 18 maçlık galibiyet serisine imza attı.

    ise en son play-off yenilgisini 11 Haziran 2016'da karşısında aldı. Aynı sezonun son maçında Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, geçen sezon oynadığı 9 play-off karşılaşmasında da rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da final serisine geldiği play-off'larda maç kaybetmedi ve 6'da 6 yaparak galibiyet serisini 16 maça yükseltti.

    'un bu rekoru egale etmesi için üst üste 2, kırması içinse 3 galibiyete ihtiyacı var.

    YAKLAŞIK 5 AYDIR MAÇ KAYBETMİYOR
    Fenerbahçe Doğuş, Lig'inde yaklaşık 5 aydır maç kaybetmiyor.

    Son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 20 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

    Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 66 maçta ise sadece 3 kez kaybetti. Sarı-lacivertlileri,11 Aralık 2016'dan bu yana ligde sadece , Anadolu Efes ve Banvit yenebildi.

    İÇ SAHA REKORUNU GELİŞTİYOR
    İç sahada en fazla galibiyet serisi yakalayan ekip olan Fenerbahçe Doğuş, bu rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler, ve 'nda oynadığı son 58 lig maçını da kazanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

    Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku karşısında almıştı. Ataşehir'deki salonda yaklaşık 3 yıldır sarı-lacivertlilerin bileğini büken bir takım olmadı.

    1. 6.6.2018 12:07
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