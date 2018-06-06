Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı konuk edecek – Fotomaç – 06 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , 'ı konuk edecek

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=be72b8f0-f1f3-4f85-b68b-9d933864bac2" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>, <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">TOFAŞ</a>'ı konuk edecek

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın evinde ile karşı karşıya gelecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen , yarın da galip gelerek 'da oynanacak karşılaşmalar öncesi avantajını korumaya çalışacak. ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor.

    1. 6.6.2018 10:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'ı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN