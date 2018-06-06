Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı konuk edecek
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın evinde TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yarın da galip gelerek Bursa'da oynanacak karşılaşmalar öncesi avantajını korumaya çalışacak. TOFAŞ ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor.
- 6.6.2018 10:32
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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