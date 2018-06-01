Anadolu Efes, TOFAŞ'ı konuk edecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes, yarın TOFAŞ'ı konuk edecek.
Sinan Erden Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.15'te başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede TOFAŞ, 2-1 önde bulunuyor. Bursa temsilcisi, ev sahibi olduğu ilk iki karşılaşmayı 91-63 ve 89-82'luk skorlarla kazanırken, Anadolu Efes sahasındaki üçüncü müsabakadan 94-88 galip ayrılmıştı.
TOFAŞ, yarınki müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek. Karşılaşmanın Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale yükselecek takım, 4 Haziran'da Bursa'da oynanacak serinin 5. maçıyla belirlenecek.
- 1.6.2018 10:23
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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