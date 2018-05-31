Maninsa BBSK'nin dev adamları şampiyonluk yolunda – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Maninsa BBSK'nin dev adamları şampiyonluk yolunda

    Maninsa BBSK'nin dev adamları şampiyonluk yolunda

    Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde final grubu maçlarında zirvede olan Büyükşehir Belediyespor, ’nda konuk ettiği Boluspor’u 71-54 mağlup etti.

    Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları şampiyonluk yolunda engelleri aşmaya devam ediyor. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde final grubu maçlarında zirvede olan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı engelini galibiyetle aşan yeşil beyazlı ekip 'nda konuk ettiği Boluspor'u 71 -54 mağlup ederek 18 puana ulaşarak liderliği sürdürdü.

    Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 2-0 yenik başladıktan sonra Çağıl ve Recai'nin attığı üçlük basketlerle 6-2 öne geçen yeşil beyazlı dev adamlar bu dakikadan itibaren hiç yenik duruma düşmedi. Maçın ilk periyodunu 13-10 önde bitiren , ikinci periyotu da önde tamamladı. İkinci periyodu 22-9 farklı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları üçüncü periyodu ise 21-17 kazandı. Son periyodu 15-18 kaybeden temsilcimiz salondan 71-54 galip ayrılmasını bildi.

    Maçın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları sevinçlerini maçı izlemeye gelen sevenleriyle birlikte doyasıya yaşadı. Maçın ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi, oyunculardan Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Fethiye Belediyespor maçında da galibiyet sözü aldı.
    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu,

    Bora Çaylan, Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, daire başkanları ve basketbol severler zorlu maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yalnız bırakmadılar.
    1. 31.5.2018 10:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maninsa BBSK'nin dev adamları şampiyonluk yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN