Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Banvit ile Fenerbahçe Doğuş yarın karşı karşıya gelecek.
Bandırma'daki Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Play-off çeyrek finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la eleyen normal sezon lideri Fenerbahçe Doğuş'la, Beşiktaş Sompo Japan'ı aynı skorla geçen beşinci Banvit, yarı finalde eşleşti.
İstanbul'da oynanan ilk iki maçı 86-81 ve uzatmada 98-93'lük skorlarla kazanan son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, seride 2-0 önde bulunuyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı seride sarı-lacivertli ekip, yarın da kazanması durumunda Banvit'i saf dışı bırakacak. Müsabakayı Banvit'in galip tamamlaması halinde ise seri uzayacak.
- 31.5.2018 10:31
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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