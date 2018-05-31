Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Banvit, 'u konuk edecek

    Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Banvit ile yarın karşı karşıya gelecek.

    Bandırma'daki Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

    Play-off çeyrek finalinde Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la eleyen normal sezon lideri 'la, Beşiktaş Sompo Japan'ı aynı skorla geçen beşinci Banvit, yarı finalde eşleşti.

    'da oynanan ilk iki maçı 86-81 ve uzatmada 98-93'lük skorlarla kazanan son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, seride 2-0 önde bulunuyor.

    Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı seride sarı-lacivertli ekip, yarın da kazanması durumunda Banvit'i saf dışı bırakacak. Müsabakayı Banvit'in galip tamamlaması halinde ise seri uzayacak.

    1. 31.5.2018 10:31
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