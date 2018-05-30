TOFAŞ play-off’ta final peşinde
TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.45’te başlayacak.
88. RANDEVU
TOFAŞ ile Anadolu Efes, play-off yarı finali serisi üçüncü maçıyla birlikte tarihinde 88. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 87 karşılaşmada Bursa temsilcisi, 23 kez gülen taraf olurken; mavi-beyazlı rakibine 64 kez mağlup oldu. Anadolu Efes ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 80-69 kazanan TOFAŞ Basketbol Takımı, deplasmandaki maçı ise 87-79 kaybetmişti. İstanbul temsilcisiyle PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya gelen TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 78-61 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı. İki takım arasında oynanan serinin ilk maçı 91-63, ikinci maçıysa 89-82 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
PLAY-OFF YARI FİNAL STATÜSÜ
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 91-63, ikinci maçını 89-82'lik skorla kazanarak seride 2-0 önde bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan üç maçta bir galibiyet daha laması halinde son 2'ye kalma başarısı gösterecek. Üçüncü maç ile birlikte İstanbul'a taşınacak seride 31 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma sonrası gerekmesi halinde serinin dördüncü maçı da 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15'te aynı salonda oynanacak. Seride eşitlik halinde; final niteliğindeki beşinci maç ise 4 Haziran Pazartesi saat 20.45'te Bursa'da yapılacak.
- 30.5.2018 13:11
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
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TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
TOFAŞ play-off’ta final peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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