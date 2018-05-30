Anadolu Efes, TOFAŞ'ı ağırlayacak – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    , 'ı ağırlayacak

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">TOFAŞ</a>'ı ağırlayacak

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında , yarın ile karşı karşıya gelecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde 91-63 ve 89-82'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçen , adını finale yazdırma hedefinde önemli bir avantaja sahip.

    , toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı seride yarın da kazanması durumunda ilk finalist olacak. 'in galip gelmesi durumunda ise seri 4. maça uzayacak.

    1. 30.5.2018 11:22
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