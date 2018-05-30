Anadolu Efes, TOFAŞ'ı ağırlayacak
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde 91-63 ve 89-82'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçen TOFAŞ, adını finale yazdırma hedefinde önemli bir avantaja sahip.
TOFAŞ, toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı seride yarın da kazanması durumunda ilk finalist olacak. Anadolu Efes'in galip gelmesi durumunda ise seri 4. maça uzayacak.
- 30.5.2018 11:22
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
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karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Toplam 3
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TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
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