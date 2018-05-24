Fenerbahçe hızlı başladı
Sarı-lacivertliler Erkekler Basketbol Ligi çeyrek final ilk maçında Sakarya Basketbol’u farklı yendi, seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın Sakarya’da...
KARTAL, BANVİT'E TAKILDI: 77-79
Tahincioğlu Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş SJ, evinde konuk ettiği Banvit'e 79-77 yenildi. İlk periyodu ev sahibi 25-23'le önde geçti. İkinci çeyrekte Banvit, sertliği artırdı ve devreye 47-45 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta iki takım da savunma disiplinini artırdı. İki ekibin de zor sayı bulduğu periyot 64-60 Bandırma ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Son çeyrek nefesleri kesti. Banvit maçı 79-77 kazandı. İkinci maç yarın Bandırma'da.
EFES İLE TOFAŞ YARI FİNAL AŞKINA
Erkekler Basketbol Ligi çeyrek finalinde ilk maçını kazanan Tofaş, bugün 18.15'te Eskişehir Basket'e konuk oluyor. Diğer eşleşmede ilk müsabakada rakibini deviren Anadolu Efes ise 20.45'te Darüşşafaka'ya misafir olacak. A. Efes ile Tofaş kazanırsa yarı finale çıkacak.
- 24.5.2018
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki net söylüyorum burak geldiği gün maddi manevi beşiktaşlılığımı askıya alırım gidene kadar ne destek veririm ne ürün alırım.
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki zaten caneri aldınız. içimize sinmedi şimdi burak ı alın seneyede volkan demirel emre blezoğlunu toplayın. varmı başka ..............
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Garry operasyonu
Toplam 1
Yorum
emrah sizde biz rodrigezi satmıyacağız futbolu gs da bırakacak sizde 4 tl alamazsınız resti çekin yunanlara
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