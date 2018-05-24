Fenerbahçe hızlı başladı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    hızlı başladı

    Fenerbahçe hızlı başladı

    Sarı-lacivertliler Erkekler ilk maçında Basketbol’u farklı yendi, seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın Sakarya’da...

    Tahincioğlu Play-Off serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Büyükşehir Belediyespor'u 81-66 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya hücumda tempolu başlayan Doğuş, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı. Farkı artıran Kanarya soyunam odasına da 44-30 önde girdi. İkinci yarıda üstünlüğü eline geçiren konuk ekip farkı azaltsa da final periyoduna Fenerbahçe 59-54 önde girdi. Son çeyrekte boyalı alandan sayılar bulan Basketbol, 33. dakikada farkı 4 sayıya kadar (64-60) indirdi. Ancak oyuna ağırlığını koyan Kanarya salondan 81-66 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İkinci maçı yarın saat 18.15'te Sakarya Spor Salonu'nda.

    , BANVİT'E TAKILDI: 77-79
    Tahincioğlu Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında SJ, evinde konuk ettiği Banvit'e 79-77 yenildi. İlk periyodu ev sahibi 25-23'le önde geçti. İkinci çeyrekte Banvit, sertliği artırdı ve devreye 47-45 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta iki takım da savunma disiplinini artırdı. İki ekibin de zor sayı bulduğu periyot 64-60 Bandırma ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Son çeyrek nefesleri kesti. Banvit maçı 79-77 kazandı. İkinci maç yarın Bandırma'da.

    EFES İLE TOFAŞ YARI FİNAL AŞKINA
    Erkekler Basketbol Ligi çeyrek finalinde ilk maçını kazanan Tofaş, bugün 18.15'te 'e konuk oluyor. Diğer eşleşmede ilk müsabakada rakibini deviren ise 20.45'te Darüşşafaka'ya misafir olacak. A. Efes ile Tofaş kazanırsa yarı finale çıkacak.
    1. 24.5.2018
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