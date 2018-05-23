Efes seriye iyi başladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Efes seriye iyi başladı

    Efes seriye iyi başladı

    Sahasında ’yı 78-69 mağlup eden , play-off serisinde 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşma yarın akşam...

    , play-off ilk maçında evinde ağırladığı Darüşşafaka'yı 78-69 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, Perşembe günü, 20.45'te Volkswagen Arena'da oynanacak. Öte yandan, normal sezonu ribaunt lideri olarak tamamlayan Vladimir Stimac, karşılaşma öncesinde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

    TOFAŞ SERİDE ÖNE GEÇTİ: 85-58
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final ilk karşılaşmasında , Basket'i 85-58 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Owens ve Henry ile skor üreten TOFAŞ, ilk çeyreği 30-17, devreyi de 51-33 önde bitirdi. Final periyoduna da 72-46 galip giren temsilcisi, son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 85-58 galip ayrıldı.
    1. 23.5.2018
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