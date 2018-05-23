Efes seriye iyi başladı
Sahasında Darüşşafaka’yı 78-69 mağlup eden Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşma yarın akşam...
TOFAŞ SERİDE ÖNE GEÇTİ: 85-58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final ilk karşılaşmasında TOFAŞ, Eskişehir Basket'i 85-58 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Owens ve Henry ile skor üreten TOFAŞ, ilk çeyreği 30-17, devreyi de 51-33 önde bitirdi. Final periyoduna da 72-46 galip giren Bursa temsilcisi, son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 85-58 galip ayrıldı.
- 23.5.2018
-
Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
-
Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
-
Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
Efes seriye iyi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.