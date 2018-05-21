Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı, yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

    Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, adını yarı finale yazdıracak.

    Ligde normal sezonu 2. sırada tamamlayan TOFAŞ, sahasında ligi 7. basamakta bitiren Basket'i ağırlayacak.

    Normal sezonu 3. sırada noktalayan ise sıralamada 6. olan Darüşşafaka ile karşılaşacak.

    Play-off'ta çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

    Yarın:

    18.15 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

    20.45 TOFAŞ- (TOFAŞ)

    23 Mayıs Çarşamba:

    18.15 Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)

    20.45 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

    1. 21.5.2018 13:52
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