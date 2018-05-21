Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı, yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, adını yarı finale yazdıracak.
Ligde normal sezonu 2. sırada tamamlayan TOFAŞ, sahasında ligi 7. basamakta bitiren Eskişehir Basket'i ağırlayacak.
Normal sezonu 3. sırada noktalayan Anadolu Efes ise sıralamada 6. olan Darüşşafaka ile karşılaşacak.
Play-off'ta çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
18.15 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)
20.45 TOFAŞ-Eskişehir Basket (TOFAŞ)
23 Mayıs Çarşamba:
18.15 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)
20.45 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
- 21.5.2018 13:52
-
Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
-
Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
-
Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.