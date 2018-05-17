Manisa BBSK'nin dev adamları sahadan galip ayrıldı
Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor final grubu maçlarında konuk ettiği Edirne Belediyesi Edirnespor’u 96-57 mağlup etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve basketbol severler maçın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları ile birlikte galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri maçın ardından soyunma odasına inerek dev adamları kutladılar. Başkan Mevlüt Aktan maçtan sonra indiği soyunma odasında dev adamları kutlayarak, "Arkadaşlar hepinizi yürekten kutluyoruz. Çok iyi mücadele verdiniz. Şimdi sizlerden Bornova Belediyesi maçında da galibiyet bekliyoruz. Futbol takımımızdan sonra basketbol takımımızda hedefe mutlaka ulaşacaktır. Sizlere güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
- 17.5.2018 11:54
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
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İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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