Ligde play-off yarı final maç takvimi belli oldu

Çeyrek final eşleşmelerinde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor, Selçuklu Belediyespor, Bursaspor Durmazlar ve Bahçeşehir Koleji yarı finalde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle:

İLK MAÇLAR

14 Mayıs Pazartesi:

18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

19.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)

İKİNCİ MAÇLAR

16 Mayıs Çarşamba:

18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

18.30 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)

ÜÇÜNCÜ MAÇLAR

19 Mayıs Cumartesi:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar (Caferağa)

14.00 Selçuklu Belediyespor-Afyon Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)