Ligde play-off yarı final maç takvimi belli oldu – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Ligde play-off yarı final maç takvimi belli oldu

    Ligde play-off yarı final maç takvimi belli oldu

    Türkiye 1. Ligi'nden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ve son takımın belli olacağı play-off yarı finalinin maç takvimi açıklandı.

    Çeyrek final eşleşmelerinde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor, Selçuklu Belediyespor, Durmazlar ve Bahçeşehir Koleji yarı finalde mücadele edecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle:

    İLK MAÇLAR
    14 Mayıs Pazartesi:

    18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor ()

    19.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji ( Atatürk)

    İKİNCİ MAÇLAR
    16 Mayıs Çarşamba:

    18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

    18.30 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji ()

    ÜÇÜNCÜ MAÇLAR
    19 Mayıs Cumartesi:

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar (Caferağa)

    14.00 Selçuklu Belediyespor-Afyon Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

    1. 11.5.2018 10:06
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