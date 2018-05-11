Ligde play-off yarı final maç takvimi belli oldu
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ve son takımın belli olacağı play-off yarı finalinin maç takvimi açıklandı.
Çeyrek final eşleşmelerinde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor, Selçuklu Belediyespor, Bursaspor Durmazlar ve Bahçeşehir Koleji yarı finalde mücadele edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle:
İLK MAÇLAR
14 Mayıs Pazartesi:
18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
19.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)
İKİNCİ MAÇLAR
16 Mayıs Çarşamba:
18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
18.30 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)
ÜÇÜNCÜ MAÇLAR
19 Mayıs Cumartesi:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar (Caferağa)
14.00 Selçuklu Belediyespor-Afyon Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
- 11.5.2018 10:06
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Ligde play-off yarı final maç takvimi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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