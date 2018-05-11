Gaziantep Basketbol'da ligde kalma hesapları
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Darüşşafaka'ya konuk olacak Gaziantep Basketbol, ligde kalabilme hesapları yapıyor.
Başantrenör Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, ligden düşecek son takımın bu hafta belli olacağını söyledi.
Darüşşafaka ile 13 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Markovic, ligde kalabilmek adına bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getirdi.
Bu maçta kazanılacak veya kaybedilecek çok şey olduğunu belirten Markovic, şöyle konuştu:
"Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Tabii ki bize sadece kazanmamız yetmeyecek. Aynı zamanda düşme hattındaki bazı takımların da puan kaybına ihtiyacımız olacak. Bizim hedefimiz Darüşşafaka'yı yenip, kaderimizi yaşamak için beklemek. Ümit ediyorum ki kazandığımız zaman büyük olasılıkla ligde de kalacağız."
- 11.5.2018 11:13
- Güncelleme: 11.5.2018 11:14
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Gaziantep Basketbol'da ligde kalma hesapları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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