Gaziantep Basketbol'da ligde kalma hesapları – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Gaziantep 'da ligde kalma hesapları

    Gaziantep <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a>'da ligde kalma hesapları

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin son haftasında 'ya konuk olacak Gaziantep , ligde kalabilme hesapları yapıyor.

    Başantrenör Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, ligden düşecek son takımın bu hafta belli olacağını söyledi.

    ile 13 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Markovic, ligde kalabilmek adına bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

    Bu maçta kazanılacak veya kaybedilecek çok şey olduğunu belirten Markovic, şöyle konuştu:

    "Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Tabii ki bize sadece kazanmamız yetmeyecek. Aynı zamanda düşme hattındaki bazı takımların da puan kaybına ihtiyacımız olacak. Bizim hedefimiz 'yı yenip, kaderimizi yaşamak için beklemek. Ümit ediyorum ki kazandığımız zaman büyük olasılıkla ligde de kalacağız."

    1. 11.5.2018 11:13
    2. Güncelleme: 11.5.2018 11:14
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